Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, iki taraf için de kötü bir maçın oynandığını belirtti.

İki takımın da üretken olamadığını aktaran Bakkal, "İki takımın da oynadığı futboldan ben şahsen keyif almadım. Daha iyi oynayan, isteyen Erzurum Büyükşehir Belediyespor’du. Hedef tabii ki 5’te 5 yapmaktı. Bazen rehaveti önleyemiyorsunuz. Buraya geldiğimizde 2 sakatımız çıktı. Son 4 karşılaşmamızı kazandıktan sonra böyle bir maç bize yakışmıyor. Üretkenliğimiz yoktu. Önde top tutamadık. Rakibimizin ilk galibiyeti. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.