Mesut Bakkal: Futbolda neyin ne olacağı hiç belli olmaz

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Bursaspor sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Bursaspor teknik direktörü Mesut Bakkal basın toplantısından mücadeleyi değerlendirdi.

Göztepe karşısında alınan beraberliği değerlendiren Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, futbolda hiçbir şeyin belli olmayacağını dile getirdi.

Göztepe karşısında kaybedilen 2 puan sonucunda çok büyük bir fırsat kaçırdıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, Aytaç Kara'nın ceza sahası içerisinde rakibiyle girdiği pozisyonun kesinlikle penaltı olduğunu da belirterek, "Buradan Antalya'ya giderken herkes umutsuzdu. Futbolda neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Daha üretken olmamız lazım. Söylenecek fazla bir şey yok. Seyirciye teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek ve coşku vardı. Malatya'yı deplasmanda yenip, beklemekten başka seçeneğimiz yok" dedi.