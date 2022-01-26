Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Altaş Denizlispor 'da Serhat Gülpınar ve Fatih Tekke'nin ardından dümene geçen üçüncü isim Mesut Bakkal oldu. Yeşil-siyahlı yönetim, Fatih Tekke'yle yolların ayrılmasının ardından Yılmaz Vural, Kemil Özdeç ve Mesut Bakkal'la temasa geçti. Özdeş ve Vural'ın transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle teklifi reddetmeleri üzerine, Mesut Bakkal ismi üzerinde yoğunlaşıldı.

BUGÜN KULÜPTE İMZALIYOR

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Mesut Bakkal'la yapılan görüşmede el sıkışıldı. Bugün kente gelecek olan 56 yaşındaki teknik patron Mesut Bakkal, bugün kulüpte sözleşme imzalayacak. Denizlispor'u yakından takip ettiğini belirten teknik direktör Mesut Bakkal'ın ismi son 3 yıldır her teknik adam değişikliği sonrası Denizlispor ile anılmıştı.

En son 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de Erzurumspor BŞB'yi çalıştıran Mesut Bakkal, 16 maçta görev almıştı. Bakkal, Denizlispor'da 1984-1988 arası 4 sezon ve 1991-1992 sezonunda Denizlispor'da futbol oynadı, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de teknik direktör olarak çalıştı, sezon sonuna kadar 16 maçta görev alırken, yeşil-siyahlılar kümede kaldı.