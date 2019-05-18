Mesut Bakkal: ‘Bursa taraftarı bu maçı alır

Ligde kalma yolunda yarın Göztepe ile final maçına çıkacak Bursaspor’da moraller yerinde. Yeşil-Beyazlılar’ın en büyük avantajı ise taraftarı. Bursalı taraftarlar zorlu karşılaşmanın biletlerini tüketirken, teknik direktör Mesut Bakkal da 12. adamın önemine vurgu yaptı.

Tecrübeli hoca, “Antalya galibiyetiyle moral bulduk. Ancak önemli olan Göztepe karşılaşması. Kazandığımız zaman bize neler getireceğini biliyoruz. Böyle maçların taktiği, anlayışı olmaz. Detaya falan girmeye yok. Ne olursa olsun kazanmamız şart” dedi. Bakkal şöyle devam etti: “Böyle maçlarda Bursa taraftarının maçı aldığını biliyorum ben. Bunu oyuncuyken de yaşadım. Son düdüğe kadar tribünlerden inanılmaz bir coşku ve destek bekliyorum.”