Mesut Bakkal: Bıkmadan, usanmadan devam edeceğiz

BB Erzurumspor teknik direktörü Mesut Bakkal, Ç. Rizespor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Hem oyun anlamında, hem içeride hem dışarıda çok iyi bir takım var. 5 maçtır yenilmeyen bir Erzurumspor vardı. 6. maçı da kazanmamız gerekiyordu. Sivas ve Kayseri maçlarındaki oyun, Sivas maçında 4 pozisyon, Kayseri maçında 65 dakika 10 kişi oynadık, yenilmedik. İlk yarıda 4 tane net pozisyonumuz var. Rakibin sadece 30. dakikada bir uzaktan şutu var. 2. yarıda mükemmele yakın bir takım savunması, iç sahada oynadığı 11 maçın 10'unda gol atmış rakibimize tek pozisyon vermeden maçı bitirmek çok önemli"

"Rakip 10 kişi kalınca oyun disiplininden kopmayan bir takımın 2. golü gecikmedi. İki oyuncu soktuk dinamiği sağlayan. Bunlar da skoru belirlediler. Aatif çok iyi bir oyuncu ve benim eski öğrencim. İnanılmaz bir liderlik yapıyor ve sahada birleştiriyor. Aatif, benim ısrarımla buraya geldi. Ve çok iyi bir liderlik yapıyor. İkinci devreye başlamadan önce yaptığımız transferler bize iyi katkı sağladılar. Bütün oyuncu grubuma teşekkür ediyorum. Yolumuz uzun. Biz daha fazla bir şey başarmadık. Çok mutluyum"

"Ligde kalma inancımız her hafta devam ediyor. Giderek de artıyor. Bu yolda ekibimle ben şuna inandık. Bıkmadan, usanmadan devam edeceğiz. Neyi, ne zaman yapmamız gerektiğini ben anlattım, oyuncu grubumuz anladı. Cüneyt Çakır ve ekibini de kutluyorum"