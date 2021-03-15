Mesut Bakkal: Beraberlik beni üzdü

Ligde kalma mücadelesi veren Erzurumspor, Trabzonspor’dan aldığı 1 puana sevinemedi. 90 dakika sonrasında skoru değerlendiren Mavi-Beyazlılar’ın hocası Mesut Bakkal, “Oyun anlamında ilerlememiz var. 90 dakika güçlü bir rakip karşısında iyi futbol sergiledik. Pozisyonlar ürettik. İyi hücumculara sahip rakibimize ilk yarıda verdiğimiz bir pozisyon dışında pozisyonumuz yok. Sanırım bir tane de 80. dakikada yarattıkları tehlike var. Şimdi kazanamıyorsan puan altın diyoruz ama bu mücadelede beraberlik beni üzdü açıkçası. Galip geleceğimiz maçtı. Umarım bu şanssızlığımızı önümüzdeki periyotta kırarız. O topu bir şekilde içeri atmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘5 galibiyet almalıyız’

Bakkal “Önümüzde 11 hafta var. 5 galibiyet almamız gerekiyor. Bu oyuna devam edeceğiz. Hakemi ve Trabzonspor’u kutluyorum. Bundan sonra yakaladığımız pozisyonları inşallah gole çeviririz” dedi. Mesut hoca, maçtan önce samimi şekilde sohbet ettikleri Abdullah Avcı’yla ilgili ise, “Abdullah hocayı seviyorum. İyi bir ileşitimimiz var. Ona başarılar diliyorum” yorumunu yaptı.