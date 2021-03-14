Mesut Bakkal: Beraberlik beni üzdü
BB Erzurumspor teknik direktörü Mesut Bakkal, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mesut Bakkal, "30. dakikadan sonra maç bitene kadar neredeyse oyunun hakimi Erzurumspor'du. Getirdiğimiz ataklarda son pasları iyi yapamadık. Böyle bir maç oynadık. Her puan altın diyoruz. Ama bu maçta bu pozisyonlarla, bu mücadeleyle beraberlik beni üzdü açıkçası" ifadelerini kullandı
Mesut Bakkal maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Mesut Bakkal, "Oyun olarak bayağı bir ilerlememiz var diye maçtan önce de söylemiştim. Tüm oyuncularımı kutluyorum. 90 dakikada güçlü rakip karşısında hem iyi oyun çıkardılar hem de pozisyon ürettiler.
İyi hücumcuları olan Trabzonspor karşısında ilk yarıda 2'ye 1 verdiğimiz pozisyon dışında pek fazla pozisyon vermedik. Bir de 80'de Djaniny'nin pozisyonu var. Neredeyse pozisyon vermeden maçı bitirdik diyebilirim.
30. dakikadan sonra maç bitene kadar neredeyse oyunun hakimi Erzurumspor'du. Getirdiğimiz ataklarda son pasları iyi yapamadık. Böyle bir maç oynadık. Her puan altın diyoruz. Ama bu maçta bu pozisyonlarla, bu mücadeleyle beraberlik beni üzdü açıkçası
Bu şanssızlığımızı önümüzdeki haftalarda inşallah kırarız. Bunu devam ettirdiğimiz sürece sonucu yakalarız. Hakemi, Trabzonspor'u da kutluyorum" ifadelerini kullandı