‘Messi’y le tarih yazmak istiyorum’

Barcelona’nın sezon başında Atletico Madrid’den transfer ettiği Antoine Griezmann, dünyanın en güçlü oyuncusu olarak tanımladığı takım arkadaşı Lionel Messi ile tarih yazmak istediğini söyledi. Griezmann “Barcelona’da çok mutluyum. Babam da oğlunu Barcelona’da oynarken gördüğü için çok mutlu. Bu kulüpte tarih yazmak istiyorum. Messi ile iyi bir iletişim içinde olmak için onun hareketlerini ve topu aldığında neler yapabileceğini anlamaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.