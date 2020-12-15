Lionel Messi'nin babası ve menajeri Jorge Messi, "Messi'nin Katar ve PSG ile olan bağlantısı giderek güçleniyor." haberini yalanladı.

Arjantinli yıldızın yaz aylarında Barcelona'dan ayrılmak istemesi transfer spekülasyonlarını beraberinde getirdi. El Chiringuito, Jorge'nin Katar konsolosluğunda bir görüşme yaptığını iddia ederken, baba Messi iddialara yanıt verdi.

"Doğru değil. Başka bir icat daha. Eylül ayından beri Arjantin'deyim." El Chiringuito ise Messi'ye ait özel uçağın geçen hafta Rosario'dan Barselona'ya hareket ettiğini savundu.





Messi'nin Paris Saint-Germain'e potansiyel transferi hakkındaki söylentiler eski takım arkadaşı Neymar'ın Arjantinli ile oynama arzusunu dile getirmesiyle arttı. Brezilyalı yıldız ayrıca Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşlemelerinin ardından bir paylaşı daha yaptı: "Yakında görüşürüz arkadaşım."

Barça ile mevcut sözleşmesinin bitimine yaklaşık 6 ay kalan Messi, 1 Ocak 2021'den itibaren kulüplerle serbestçe görüşme yapabilecek.

Kaynak: Ntv Spor