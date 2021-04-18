Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, Ahtletic Bilbao karşısında Kral Kupası'nı takımına kazandıran isimlerden biri oldu. 4-0 biten karşılaşmada 2 gol atan Arjantinli futbolcu, bu sezon ki gol sayısını 30'a yükseltti.

Messi böylece son 13 sezonda 30 gol barajını aşarak yeni bir rekorun da sahibi oldu. Barça'nın diğer gollerini ise Griezmann ve Frenkie de Jong kaydetti.





Koeman siftah yaptı

Öte yandan Barcelona'da ilk sezonunu geçiren Hollandalı teknik direktör Donald Koeman, Katalan ekibinde ilk kupa zaferini yaşadı.