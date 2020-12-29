Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, İspanyol kanalı La Sexta'ya röportaj verdi, günlük yaşamından, kariyerine, hedeflerinden, transfer söylentilerine kadar birçok konuda samimi ifadeler kullandı. İşte 33 yaşındaki süperstarın geniş röportajından öne çıkan sözleri: "Barcelona benim hayatım. Aramızda büyük bir aşk var. Sahip olduğum, öğrendiğim her şeyi Barcelona'ya borçluyum. Ancak Barcelona finansal anlamda kötü durumda. Eski ait olduğumuz günlere dönmek zor olacak."

'Mahkemede kazanırdık'

"Sezon başında kulübe yolladığım faksı bugün olsa, yine yollarım. Kulübün bana verdiği her şeyi hak ettim. Bir değişikliğe ihtiyacım olduğunu hissettim. Bir devir bitmiş gibi geliyordu. Geçen yaz bedavaya ayrılabilirdim. Mahkemeye gitsek kazanabilirdik. Ancak böyle ayrılmak istemedim."

'Neymar pahalıya patlar'

"Xavi gelirse kalır mıyım? Ne olacağını Haziran ayında göreceğiz. Oyuncu transferi zor, para yok. Önemli oyuncular gelmeli. Neymar'ı transfer etmek çok pahalıya patlar. Sezon sonuna kadar hiçbir takımla görüşmem. Ancak şunu söyleyebilirim; Real Madrid ya da Atletico Madrid'e asla gitmem. ABD'de oynamak ise hayalim."