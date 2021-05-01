Barcelona'da Lionel Messi'nin takımdaki geleceği belirsizliğini korurken 33 yaşındaki futbolcudan Katalan ekibinin Erling Haaland transferiyle ilgili önemli bir hamle geldi.

Eurosport'ta yer alan habere göre Lionel Messi, kulübün Erling Haaland transferi doğrultusunda maaşında indirime gidecek. Barcelona'nın transferde kararlı olmasını isteyen Messi, Haaland'ın transferi durumunda Katalan devindeki ücretinden indirim yapmayı düşünüyor. Arjantinli yıldız Norveçli golcü için fedakarlığa hazır.

2020 yazında Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan ancak sözleşmeye takılan Messi, Bartomeu yönetimini topa tutmuştu. Bartomeu'nun ayrılığı sonrası Laporta yönetimi Messi'yi ikna etmeye çalışıyor. İspanyol basınında Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Arjantinli yıldızı ikna ettiği ve 2 yıl sözleşme imzalanacağı iddia edilmişti. Ayrıca Lionel Messi'nin Katalan ekibiyle 10 yıllık olmak üzere bir bağlılık sözleşmesi de imzalayacağı ileri sürülmüştü.









Dünya devleri Haaland'ın peşinde

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Barcelona, Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland'ı önümüzdeki sezon için kadrosuna katmayı planlıyor. 21 yaşındaki futbolcuyla Barcelona'nın yanı sıra Real Madrid, Manchester City, Chelsea, PSG de ilgileniyor.







