Futbolun efsanelerinden Diego Armando Maradona, geçtiğimiz çarşamba günü kalp krizi geçirmiş ve 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Acı haber sonrası, Türkiye de dahil dünyadaki hemen hemen bütün maçlarda saygı duruşu düzenlendi. Ancak önceki gün Maradona'nın veliahtı olarak gösterilen ya da onunla kıyaslanan vatandaşı Lionel Messi’nin, Arjantinli efsaneyi unutulmaz bir şekilde anması, diğerlerinin önüne geçti. Barcelona'nın, Osasuna'yı 4-0 yendiği maçta kapanış golünü atan Messi, Maradona'nın Newell’s Old Boys’ta sağ ayakla ceza sahasının sağından attığı golün hemen hemen benzerini bu kez sol ayakla sol taraftan kaydetti. Maradona benzer golü 1993’te Emelec ile oynadıkları özel maçta filelere yollamıştı.

Cezası 3 bin Euro olacak

Sevincini de içine giydiği efsane 10 numaranın Old Boys formasını göstererek kutlayan tecrübeli oyuncuya kurallar gereği 3 bin Euro para (28 bin TL) cezası kesilecek. Bu arada Maradona'nın ölümünde ihmal olabileceği şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında doktoru Leopoldo Luque'nin, evi ve özel muayenehanesinde arama yapıldı.