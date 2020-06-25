Futbol tarihinin en iyi isimlerinden birisi olarak kabul edilen, rekorlara ve başarılara doymayan Lionel Messi önceki akşam 250. asistini yaptı. İspanya La Liga’da Barcelona şampiyonluk yolundaki kritik maçta Athletic Bilbao’yu 1-0’la geçti. Katalan devine galibiyeti getiren golü İvan Rakitic 71’de atarken, asisti Lionel Messi yaptı.

Arjantinli süperstar böylece kariyerinde 250. kez gol pası vermiş oldu. Barça formasıyla 729 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 629 kez de ağları sarsma başarısı gösterdi ve tekrarlanması zor istatistiklere ulaştı.