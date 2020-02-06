Messias rekabete hazırlanıyor

Kariyerinde ilk kez ülkesi Brezilya’nın dışına çıkması nedeniyle şu anda uyku problemleri çeken Sambacı idmanlarda kendisini göstermeye başladı. Dünkü antrenmanda oynanan çift kale maçta kalitesini konuşturan 29 yaşındaki futbolcu, forma rekabetine ortak olmak adına idman sonrasında ekstra çalışmalar yaptı. Yardımcı antrenör Muzaffer Bilazer yönetiminde özel olarak yan top çalışmaları yapan Messias, en kısa zamanda eksiklerini kapatmayı ve 11’e girmeyi amaçlıyor. Başarılı futbolcu, Campi, Hosseini, Hüseyin ve Da Costa ile forma yarışında.