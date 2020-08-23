Messi ve Ronaldo aynı takımda mı olacak? Juventus iddiası..

Barcelona'nın özellikle Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasında Bayern Münih karşısında 8-2 gibi tarihi bir skorla kaybetmesinin ardından Katalan ekibinde taşlar yerinden oynadı. Lionel Messi'nin takımdan ayrılmak istediği hatta yeni teknik adam Koeman ile görüşmede de ayrılık kararını ilettiği haberleri geldi. Messi'nin adı transfer piyasasında Inter, Manchester City gibi kulüplerle anılırken bomba bir iddia İtalya'dan geldi. Juventus'un hayali Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin aynı takımda top koşturması...

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya Serie A devi Juventus, Barça'dan ayrılmayı düşünen Arjantinli süperstarı gündemine aldı. Habere göre Juventus'un Lionel Messi'yi kadroya katmak ve Ronaldo ile aynı takımda buluşturmak için çalışmalara başladığı kaydedildi.

(Spor Arena)







