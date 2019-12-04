Messi ve Cristiano Ronaldo’ya aynı anda ödül

Futbol dünyasının iki yaşayan efsanesi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo için geçtiğimiz pazar, farklı duyguların ve polemiklerin yaşandığı bir gün oldu...

France Football Dergisi’nin dünyanın en iyi futbolcusuna her yıl verdiği Ballon d’Or ödülünün sahibi, 4 yıl sonra Messi oldu. Arjantinli yıldız, ödül sayısını 6’ya çıkararak 5 Ballon d’Or sahibi Ronaldo’yu geride bıraktı. Barcelona’dan Messi, 686 oyla 1., Liverpool’dan Virgil van Dijk 679 puanla 2., Juventus’tan Ronaldo 476 puanla 3. oldu. CR7’nin, ödülü kazanamadığını önceden bildiği için törene gelmediği ifade edilirken, aynı saatlerde İtalya’da da futbol ödülleri dağıtıldı.

Ronaldo aracında bekledi

Bu sırada Ronaldo’nun, törenin yapıldığı yerin kapısında İtalya’da Yılın En İyi Oyuncusu ve En İyi Forveti ilan edilene kadar arabasında kaldığı, korumalarının fotoğraf çekilmemesi için adeta duvar ördüğü öğrenildi.

Portekizli yıldız, herhangi bir açıklama yapmazken, FIFA Yılın En İyi Futbolcusu olduktan sonra Fransa’daki organizasyonda da 1 numara olan Messi, “Ronaldo Ballon d’Or sayısında bana yetiştiğinde, biraz endişelenmiştim. Ancak birinin bana yetişeceğini biliyordum. Ancak 6. kez ödülü kazanmam, benim için çok özel oldu. Bu andan itibaren yeni rekorlar, yeni başarılar kazanmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.

İşte dikkat çekenler!

✔Ballon d’Or’da 2. olan van Dijk, törene katılmayan Ronaldo için gülerek, “O rakip miydi? Messi ve Ronaldo inanılmaz. Buna saygı duymanız gerek” dedi.

✔Van Dijk’ın, “O rakip miydi?” esprisini anlamayan Ronaldo’nun kız kardeşi Katia Aveiro, “Eğer sen de önemli başarılar kazanırsan, Ronaldo ile aynı masada oturabilirsin” cevabını verdi.

✔Ronaldo’nun Juve’deki takım arkadaşı Chiellini, “Messi’nin bu yıl Ballon d’Or’u kazanması sorun değil. Asıl hırsızlık geçen seneydi. Real Madrid, eski oyuncusunun Ballon d’Or’u almasına izin vermedi” diye konuştu.

✔Geçen yılın kazananı olarak Messi’ye ödülünü veren Modric, “Futbol demek saygı demektir. Bu yüzden ödülü vermeyi ve Messi’yi şahsen tebrik etmeyi istedim” yorumunu yaptı.

✔Ballon d’Or sunucusu Didier Drogba, “10 yıl önceki Chelsea-Barcelona maçından sonra bir çocuk benimle fotoğraf çektirmek istemişti. Ancak ‘hayır’ demiştim. Bu çocuk Mbappe’ydi. Ona borcumu ödemek istedim” diyerek, O ve tüm salonla özçekim yaptı.