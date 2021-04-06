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Messi tarihi fotoğrafı ailesi ile birlikte çektirdi

Lionel Messi, Barcelona tarihinde en çok maça çıkan oyuncu unvanını aldıktan sonra ilk iç saha mücadelesi olan Valladolid karşılaşması öncesi tarihi bir fotoğraf çektirdi. Özel bir Barcelona formasının arkasına bu kez eşi ve çocukları ile geçen Lionel Messi, Xavi'yi geçip kulüp tarihine bir kez daha geçmişti

06 Nisan 2021, Salı 00:11 Son Güncelleme:
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Messi tarihi fotoğrafı ailesi ile birlikte çektirdi

Lionel Messi, Barcelona tarihinde en çok maça çıkan oyuncu unvanına sahip. Xavi'ye ait 767 maçlık rekoru geçen Messi, bu rekorunu Valladolid karşılaşması öncesi tarihi bir fotoğraf ölümsüzleştirdi.

Özel ve imzalı bir Barcelona formasının arkasına bu kez eşi ve çocukları ile geçen Lionel Messi, daha sonra aynı yerde takım arkadaşları ile de bir fotoğraf çektirdi.

Messi ailesinin o anlarını Barcelona sosyal medya hesabı paylaştı

https://twitter.com/fanatik_plus/status/1379146208170627073


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