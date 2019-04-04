Messi, Salah, Bale gibi yıldızlar kamera karşısında!

adidas tasarımcıları ve ürün geliştiricileri yeni adidas Ultraboost 19'u ortaya çıkarmak ve koşu ayakkabısı kodlarını yeniden keşfetmek amacıyla dünya çapında binlerce koşucu ile birlikte çalıştı. Çalışmaları sonucunda yenilikçi bir koşu deneyimi için daha fazla tepki veren, daha hafif, yeniden güçlendirilmiş bir silüet yarattı. Teknolojisiyle son dönemin en dikkat çeken koşu ayakkabısı olan Ultraboost 19’un tanıtımı için de adidas’ın yüzü olan dünyaca ünlü futbolcular destek verdiler. Lionel Messi, Karim Benzema, Muhammed Salah ve Gareth Bale gibi isimlerin kamera karşısına geçtiği Ultraboost 19 çekimlerinde futbolcular birbirinden renkli karelere imza attılar.

Ultraboost 19’da koşucular için büyük önem taşıyan “ayakkabının ayağa oturma yapısı” da geliştirildi. 3D Topuk Çerçevesi ayağı darbe etkisinden koruyarak daha güvenli bir koşu için gelişmiş destek ve denge sağlıyor. Tasarımda kullanılan öncü tek parçalı Primeknit 360 saya, daha fazla destek ve hafif rahatlık için ayağı sıkıca sarıyor.

Ultraboost 19, adidas Koşu’nun tasarladığı ikonik koşu silüetinin bugüne kadarki en hızlı tepki veren ve enerji dolu ürünü olarak öne çıkıyor. Orta tabanda kullanılan %20 daha fazla BOOST teknolojisi koşuculara her adımda daha fazla enerji veriyor. Torsion Spring sistemiyle çalışan bu özellik, Ultraboost 19’un daha fazla enerjiyi geri yansıtıp koşucuyla birlikte hareket etmesini sağlıyor. Bu teknolojiyle geçişler sırasında da enerji hiçbir zaman boşa harcanmıyor.

adidas Ultraboost 19, yeni bir koşu çağından ilham aldı ve daha yaratıcı, daha sosyal olan bu çağ için yaratıldı. Bunu kutlamak için adidas, koşucuların her koştuklarında sporu nasıl dönüştürdüklerini destekleyen 'Recode Running' kampanyasını başlatıyor.