Türkiye’den sadece FANATİK Gazetesi’nin üyesi olduğu ESM’in her yıl Avrupa’nın en golcü oyuncusuna verdiği Altın Ayakkabı’nın sahibi 2017’de olduğu gibi 2018’de de Barcelona’nın süperstarı Lionel Messi oldu.

5. kez ödülü kazanan Messi, geçtiğimiz günlerde yapılan ödül töreninin ardından ESM’in sorularını yanıtladı. Messi şunları söyledi:

“Bu ödülü tekrar kazandığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım olmadan bunu başaramazdım. Bu sezonki en önemli hedeflerimin başında Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak geliyor. Bu kupanın bizim için anlamı oldukça fazla. Futbol elbette hayatımdaki önemli şeylerden biri. Ancak benim için ailem her zaman önce gelir. Şu an Manchester City’nin başında olan eski hocam Pep Guardiola ile yeniden çalışmak isterim. O dünyanın en iyi hocaları arasında. Her zaman çalışmaya devam ediyorum. Penaltılar için her türlü detayı dikkate alıyorum. Frikiklerde daha iyi gözükebilerim.”

‘Penaltıda baskı daha fazla’

“Ancak ikisini karşılaştırdığımızda penaltı atarkan üzerinizde daha fazla gol baskısı oluyor. Cristiano Ronaldo’nun, Real Madrid’den ayrılıp, Juventus’a gitmesi benim için süpriz olmadı. Sonuçta Real çok büyük bir kulüp ve tarihinde büyük oyuncular var. Ancak her takım, Ronaldo’yu özler. Onunla İspanya’da oynadığımız dönemdeki rekabetin, hem ikimize hem de taraftarlara yarar sağladığını düşünüyorum.”

(Not: ESM’in bu röportajı, İspanyol Marca gazetesi muhabirleri Carlos Carpio ve Luis Rojo tarafından gerçekleştirildi.)