Messi: Ronaldo için büyüleci bir geceydi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Barcelona ile Lyon karşı karşıya geldi. Ev sahibi Katalanlar, Fransız ekibine çok bir şans tanımadı ve Messi'nin de devreye girmesiyle sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldılar. Bu skorla Barcelona adını bir üst tura yazdırdı.

Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Messi, Ronaldo ile ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

"Cristiano Ronaldo ve Juventus'un dün gece yaptıkları beni çok etkiledi. Atletico'nun daha güçlü olduğunu düşünüyordum. Cristiano için büyülü bir geceydi."



