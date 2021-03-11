Messi-Ronaldo dönemi bitiyor mu? 16 yıl sonra İstanbul detayı...

Dünya futboluna uzun süre damga vuran iki süperstar Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin dönemi bitiyor mu? Son dönemde akıllara gelen sorulardan biri...Bu sezon Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turu aşamasında PSG karşısında elenirken Juventus ise aynı turda bu kez Porto karşısında başarılı olamadı.

İstanbul detayı...

Böylece turnuva tarihinin en golcü iki oyuncusu Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin yer aldığı takımlar 16 yıl sonra ilk kez çeyrek final göremedi. İlginç olan ise Ronaldo-Messi ikilisinin görev yaptığı takımların çeyrek final dahi göremediği son sezon olan 2004-05 sezonunda final yine İstanbul'da oynanmıştı. 2005-06'da Ronaldo'nun yer aldığı United grup aşamasında elenmiş, Barça ise şampiyon olmuş ancak Messi çeyrek final öncesi sakatlanmıştı

2004-05 sezonunda o dönem Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, Milan karşısında son 16 turunda elenen tarafta olurken Barcelona ise son 16 turu aşamasında Chelsea'a kaybetmişti

2004-05 sezonunda Milan ile Liverpool, efsane bir final maçına çıkmış 3-3 biten mücadelenin ardından seri penaltı vuruşları sonucu Liverpool kupayı müzesine götürmüştü

Lewandowski, Mbappe, Haaland...

Geçen sezon Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ni domine ederken Lewandowski gol kralı olmuştu. Bu sezon da Mbappe ve Haaland ön plana çıkan isimler oldu. 2007-08 ile 2018-19 sezonları arasında hep Şampiyonlar Ligi gol krallığı zirvesinde Messi ya da Ronaldo yer almıştı.