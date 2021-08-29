Barcelona'dan PSG takımına transferi büyük olay olan Lionel Messi, yeni takımı ile ilk maçına Reims karşısında çıktı. Messi mücadelenin 66.dakikasında Neymar'ın yerine oyuna dahil oldu. Messi girmeden önce Mbappe'nin takımını 2-0 öne geçirmişti. Mücadele de bu sonuçla sona erdi.

Messi ilk maçında şut çekemedi

PSG geride kalan 4 hafta sonunda 12 puanla zirvede yer aldı. Messi maç boyunca 25 kez topla buluşurken rakip kaleye şut çekmedi.