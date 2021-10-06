Messi mi? Ronaldo mu? İngiliz efsane açıkladı

Futbol dünyasında en çok tartışılan konulardan biri olan Messi mi ve Ronaldo mu sorusu hakkında görüşlerini açıklayan İngiliz futbolunun efsane ismi Gary Lineker, Arjantinli yıldızlar Maradona ve Lionel Messi'nin tarihin en iyileri olduğunu dile getirerek tarafını belli etti.

Marca'ya açıklamalarda bulunan Gary Lineker, bu sezon Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo'yu beğendiğini ancak Portekizli futbolcunun Messi ve Maradona ile karşılaştırılamayacağını ifade etti:

"İki Ronaldo gibi başka harika oyuncular da var ama ben onları daha çok muazzam golcüler olarak görüyorum. Diego ve Leo her maçta ne benim ne de başkasının tüm kariyeri boyunca yapamadığı iki veya üç şey yaptı. Başka bir spor yapıyorlar."

"Messi'nin Ronaldo'dan daha iyi olduğunu söylediğimde insanlar bana tepki gösteriyor. Ronaldo'yu ben de seviyorum ve büyük saygı duyuyorum. O çok büyük bir futbolcu ancak bana göre en iyinin kim olduğu ortada."







