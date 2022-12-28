2022 Dünya Kupası finali uzun yıllar unutulmayacak bir maça sahne olmuş ve Lionel Messi ile Kylian Mbappe arasındaki müthiş kapışmasında kazanan taraf Arjantin olmuştu. PSG'den takım arkadaşı olan iki yıldız final maçı sırasında atıştığı onlar kameralara yansımıştı. Messi’yle arası bozuk olan ve kupayı kaybetmenin de üzüntüsünü yaşayan Mbappe geleceğiyle alakalı şok bir karar aldı. İşte detaylar...

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Penaltılar sonucunda Dünya Kupası Arjantin'in oldu

Normal süresi 2-2 biten maçın uzatmalarında 108. dakikada Lionel Messi, takımını 3-2 öne geçirirken 118. dakikada Kylian Mbappe, penaltıdan durumu 3-3 yaparak bir kez daha skoru eşitledi. Penaltılarda Arjantinli oyuncular 4'te 4 yaparlarken Fransa, 4 penaltı vuruşundan 2'sini kaçırdı. Futbol tarihi boyunca unutulmayacak final maçından zaferle ayrılan Lionel Messi’li Arjantin, 1986’da Maradonalı takımdan sonra özlemle beklediği Dünya Kupası’na uzandı.

Hat-trick yapan Mbappe gol kralı oldu

2022 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde turnuvanın en çok gol atan oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı Ödülü için de kıyasıya bir rekabet söz konusuydu. Kylian Mbappe ile Lionel Messi, 5'er gol ile bu alanda ilk sırayı paylaşıyordu. Arjantin’e karşı attığı 3 golle turnuvadaki gol sayısını 8’e yükselten Kylian Mbappe, Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Katar 2022'yi gol kralı olarak tamamlayan 23 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası’nda toplam gol sayısı 12 oldu. 7 gollü Messi ise turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazandı.

TV’YE YANSIMAYAN ŞOK OLAY

Bu maç golleri, kaçan penaltıları, Messi’nin müthiş performansı, Mbappe’nin hat-trick yapmasıyla tarihe geçse de televizyonlara yansımayan bir olay şaşkınlık yarattı.

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MESSİ’DEN MBAPPE’Yİ KIZDIRAN HAREKET

Messi’nin finalin açılış golünü penaltıdan kaydettikten sonra, maç yeniden başlamadan önce kendi yarı alanına geri dönerken PSG'deki takım arkadaşı Mbappe’ye doğru yumruğunu sıkıp sevinç yaptığı görülüyor.

Mbappe’nin ise Messi’nin yaptığı bu hareketi fark ettiği kameraya yansırken sonradan kafasını başka tarafa çevirdiği görülüyor.





MBAPPE’DEN AYNI HAREKETLE CEVAP

Fransız yıldız ise Lionel Messi'nin bu hareketine karşılık vermeyi ihmal etmedi.

Fransa Milli Takımı'nın 10 numarası attığı penaltı golüyle geri dönüşün fitilini ateşlerken maçın yeniden başlaması için santraya doğru hareketlendi. Messi'nin kendisine doğru yaptığı sevinç gösterisini unutmayan Mbappe, Arjantinli süper yıldıza dönerek aynı hareketi yaptı.





Kupa Messi’nin oldu

Mbappe 2 dakika sonra da muazzam bir golle skora eşitliği getirdiği nefes kesen finali uzatmalara taşıdı. Uzatmalar ise 3-3’lük eşitliğe giderken seri penaltı atışları sonucunda kupaya uzanan taraf Messi’li Arjantin oldu.

PSG’de de araları bozuktu

Dünya Kupası öncesinde de Messi'nin Neymar'la birlikte Mbappe'yi takımda istemediği iddia edilmiş, takım içinde gruplaşma nedeniyle huzursuzluk olduğu belirtilmişti.





Başkan ikna etmese ayrılacaktı

Hatta takım içindeki huzursuzluk nedeniyle Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmaya karar vermiş ve İspanyol devi Real Madrid'le anlaşma noktasına gelmişti. Fakat son anda devreye giren PSG Başkanı Nasser Al-Khailifi müthiş bir teklifle süper yıldızının takımda kalmasını sağlamıştı.

MESSİ’YLE SÖZLEŞME KARARI MBAPPE’Yİ ÇILDIRTTI

Dünya Kupası finalinde Messi ile arasında yaşanan gerginlik sonrası Mbappe'nin, Messi’yle aynı takımda oynamaya sıcak bakmadığı belirtilirken yaşanan son gelişme Fransız yıldızı çıldırttı.





PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

PSG Başkanı Al-Khailifi’nin Messi’nin babasıyla görüşüp Arjantinli süper yıldızın sözleşmesini uzatma konusunda prensip anlaşmasına varıldığı haberi Mbappe’yi şok etti.

MBAPPE, PSG İLE KÖPRÜLERİ ATTI

İspanyol Mundo Deportivo'nun haberine göre Nasser Al-Khelaifi, Messi'nin 30 Haziran'da sona erecek kontratını uzatma konusunda yıldız futbolcusunun babası Jorge Messi'yle prensip anlaşmasına vardı. Bunu öğrenen Mbappe ise PSG ile köprülerini attı ve takım aramaya başladı.





REAL MADRİD İHTİMALİ KALMADI

Real Madrid'le imza aşamasına gelen Mbappe'nin son anda vazgeçip PSG'yle sözleşme uzatması, İspanyol devini kızdırmış ve başkan Fiorentino Perez, Fransız yıldızı kelimenin tam anlamıyla defterinden silmişti.

BARCELONA, MBAPPE İÇİNDE DEVREYE GİRDİ

Bir diğer İspanyol devi Barcelona, Mbappe'nin yeniden takım aradığını öğrenince hemen harekete geçti.

MBAPPE OPERASYONU BAŞLADI

Finansal olarak büyük problemler yaşamasına rağmen tüm imkanlarını seferber edeceği öğrenilen Barcelona, Kylian Mbappe operasyonunu başlattı.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ

Hem Messi’nin yerini bir süper yıldızla doldurmak isteyen Barça, öte yandan ezeli rakibi Real Madrid’e de tarihi bir transfer çalımı atmış olacak.





MBAPPE DE SICAK BAKIYOR

PSG’de devam etmek istemeyen ve Real Madrid ihtimali de kalmayan Mbappe’nin ise Barcelona seçeneğine oldukça sıcak baktığı ifade edildi. (Fanatik.com.tr Dış Haberler)