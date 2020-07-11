Barcelona'nın deplasmanda Valladolid ile oynadığı maçta bir asist atan Lionel Messi böylece 2019-2020 sezonunda La Liga 20. asistine ulaştı. Messi aynı zamanda bu sezon ligde 22 gol attı ve iki istatistikte de 20 barajına ulaşan tarihteki ilk oyuncu oldu

Messi bu sezon La Liga'da hem en çok gol atan oyuncu (22), hem de en çok asist (20) yapan oyuncu konumunda bulunuyor. Messi sezon genelinde ise 40 maçta 27 gol 24 asist ile toplamda 51 gole doğrudan katkı sağladı

Thierry Henry, Premier Lig'de Arsenal formasıyla 2002-03 sezonunda 24 gol atarken arkadaşlarına 20 asist yapmış ve Avrupa'nın beş büyük liginde bir sezonda 20 gol atıp 20 asist barajına ulaşmıştı. Bu tarihten sonra Messi bu istatistiklere ulaşan ilk oyuncu oldu



