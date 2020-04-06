Messi başkana karşı!

Barcelona Başkanı Bartomeu ile kaptan Messi’nin arasının hiç de iyi olmadığı konuşuluyor. İşte ikili arasında son olarak yüzde 70’lik kesinti ile devam eden gerginliğin perde arkasında yaşanan çok önemli ayrıntılar...

İspanyol devi Barcelona yönetimi, koronavirüsü sebebiyle kulübün ekonomik anlamda sıkıntı çekmemesi için takımda yüzde 70’lik kesintiye gitti. Ancak bu konu resmileşmeden önce kaptan Lionel Messi ve arkadaşlarının, bu rakamı kabul etmedikleri yönünde haberler çıktı. Hatta Messi kesintinin resmiyet kazandığı gün üstü kapalı yönetimi, “Kulübün içinden bizi zor duruma sokanların olmasını görmek hiç şaşırtmadı. Yardıma her zaman hazırdık” sözleriyle eleştirmişti.

Arjantinli süperstarın hedefindeki ismin kulüp Başkanı Josep Maria Bartomeu’dan başkası olmadığı konuşuluyor. Bartomeu’nun son dönemdeki gizli oyunlarının, Messi ve takım içinde ondan sonra söz sahibi olan oyuncular Busquets ve Jordi Alba’yı oldukça rahatsız ettiği öne sürülüyor. Bartemou, yakın zamanda bazı oyuncuları hedef göstermek için basını ve sosyal medyayı kullanmakla suçlanmış, ancak bu haberleri yalanlamıştı.

Bu sezon başında Bartomeu, Messi’ye, “Neymar’ı alacağız” dedi. Hatta Arjantinli futbolcu, Real Madrid’in istediği Neymar’a, “Onların teklifini kabul etme” mesajını bile gönderdi. Aslında kulübün kasasında, Neymar’ı PSG’den alacak 250 milyon Euro hiç yoktu! Başkanın, sadece Messi’ye transfer için uğraşıyormuş izlenimi vermek için Paris’e giderek pazarlık yaptığı iddia edildi.

Teknik direktör Valverde’nin görevine son verilmesinin ardından normalde ortalıklarda gözükmeyen Sportif Direktör Eric Abidal’in, “Futbolcular Valverde’den memnun değillerdi. Ayrıca idmanlarda da iyi çalışmıyorlardı” yorumuna Messi, “Oyuncular hakkında konuşuyorsan isim vermelisin. Bunu yapmadığın zaman ortaya herkesin ismini atmış, dedikodu yapmış oluyorsun” cevabını vermişti.

Messi’nin hep tepkisini ölçmeye çalışan Bartomeu’nun, Valverde sonrası Abidal’i sözleri sebebiyle kovmak istediği ancak Barça kaptanının, “Abidal’i kovarsanız, bunu benden bilecekler” diyerek kabul etmediği söyleniyor. Arkasından çevrilen işlerin farkında olan Messi’nin sürekli üzerine oynadığı konuşulan Bartemou’nun, 2021’deki başkanlık seçiminde şansının çok düşük olduğu belirtiliyor.