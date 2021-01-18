Messi Barcelona kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü

Barcelona, İspanya Süper Kupa final maçında Athletic Bilbao'ya uzatmada 3-2 kaybederken maçın son anlarında Lionel Messi kırmızı kart gördü. Yıldız oyuncu böylece Barcelona kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu

Arjantin Milli Takım forması altında iki kez kırmızı kart gören Messi, Barcelona'da ise 753.resmi maçında ilk kez ihraç oldu