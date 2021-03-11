Messi, Barcelona ile son Avrupa maçına mı çıktı? Koeman konuya açıklık getirdi
Haziran ayında Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi'nin takımdaki geleceği konuşulmaya devam ediyor. Koeman, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye elendikleri karşılaşma sonrasında Messi ile ilgili, "Leo, yaptığımız tüm değişiklikler sayesinde ekibin geliştiğini görüyor. Leo'nun bu takım için geleceğin neler getireceği konusunda hiçbir şüphesi olamaz" diye konuştu.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint Germain'e elenerek turnuvaya veda eden Barcelona'da Lionel Messi, Katalan ekibiyle son maçına çıkmış olabilir. Nitekim yıldız futbolcunun Haziran ayında takımıyla sözleşmesi sona eriyor.
Ancak Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Messi'nin takımda kalacağı konusunda iyimser. Karşılaşma sonunda Arjantinli futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Hollandalı çalıştırıcı, "Leo, yaptığımız tüm değişiklikler sayesinde ekibin geliştiğini görüyor. Özellikle, çok kaliteli genç oyuncularımız var. Önümüzde harika bir geleceğimiz var. Leo'nun bu takım için geleceğin neler getireceği konusunda hiçbir şüphesi olamaz" ifadelerini kullandı.