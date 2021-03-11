Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint Germain'e elenerek turnuvaya veda eden Barcelona'da Lionel Messi, Katalan ekibiyle son maçına çıkmış olabilir. Nitekim yıldız futbolcunun Haziran ayında takımıyla sözleşmesi sona eriyor.

Ancak Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Messi'nin takımda kalacağı konusunda iyimser. Karşılaşma sonunda Arjantinli futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Hollandalı çalıştırıcı, "Leo, yaptığımız tüm değişiklikler sayesinde ekibin geliştiğini görüyor. Özellikle, çok kaliteli genç oyuncularımız var. Önümüzde harika bir geleceğimiz var. Leo'nun bu takım için geleceğin neler getireceği konusunda hiçbir şüphesi olamaz" ifadelerini kullandı.