Messi Arjantin rekoru kırdı! 148 maç..

Barcelona ve Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, bir rekora daha imza attı. Copa America 2021'de Bolivya ile oynanan maçta 148. kez Arjantin A Milli Takım forması giyen Messi böylece Arjantin Milli Takımı ile en çok maça çıkan oyuncu oldu. Mascherano'yu bu alanda geçen Messi attığı iki golle toplamda da 75 gole ulaştı.

Messi faal en çok gol atan oyuncular arasında

Cristiano Ronaldo'nun 109 golle Ali Daei'yi yakaladığı Milli Takım seviyesinde en golcüler sıralamasında Messi'de üst basamaklarda yer alıyor.

109 - Cristano Ronaldo, Ali Daei

84 - Ferenc Puskas

80 - Kamamoto

79 - Godfrey Chitalu

78 - Hussein Saeed

77 - Pele

75 - Lionel Messi, Sandor Kocsis, Bessar Abdullah



