Messi Arjantin rekoru kırdı! 148 maç..
Lionel Messi, Copa America 2021'de Bolivya ile oynanan maçta 148. kez Arjantin A Milli Takım forması giydi ve rekor kırdı. Arjantin Milli Takımı ile en çok maça çıkan oyuncu olan Messi toplamda da 75 gole ulaştı
Barcelona ve Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, bir rekora daha imza attı. Copa America 2021'de Bolivya ile oynanan maçta 148. kez Arjantin A Milli Takım forması giyen Messi böylece Arjantin Milli Takımı ile en çok maça çıkan oyuncu oldu. Mascherano'yu bu alanda geçen Messi attığı iki golle toplamda da 75 gole ulaştı.
Messi faal en çok gol atan oyuncular arasında
Cristiano Ronaldo'nun 109 golle Ali Daei'yi yakaladığı Milli Takım seviyesinde en golcüler sıralamasında Messi'de üst basamaklarda yer alıyor.
109 - Cristano Ronaldo, Ali Daei
84 - Ferenc Puskas
80 - Kamamoto
79 - Godfrey Chitalu
78 - Hussein Saeed
77 - Pele
75 - Lionel Messi, Sandor Kocsis, Bessar Abdullah