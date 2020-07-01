Messi 700.golünü attı ama..

Barcelona'nın sahasında Atletico Madrid ile oynadığı maçta Lionel Messi, kariyerinin 700.golünü kaydetti. Messi bu gollerinin 630 tanesini Barcelona'da atarken Arjantin Milli, Takımı ile 70 gol kaydetti. Ne var ki Messi'nin penaltıdan gol kaydettiği maçı Barcelona 2-2 berabere bitirdi ve şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşadı















