Mesane kanseri, tütün ve sigara kullanımı, kimyasal maddelere maruz kalma gibi durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Sık idrara çıkma ve sırt ağrıları gibi semptomlara sebep olabilen mesane kanserinin net bir nedeni yoktur.

Mesane kanseri nedir?

Mesane, idrar kesesi olarak adlandırılan, iki böbrekten üreterler yani idrar yolları aracılığı ile gelen idrarı depolayan küreyi andıran bir yapıya sahip olan organdır. Bu küre şeklindeki organın iç yüzeyinden sebeplenen kötü huylu tümörler idrar kesesi yani mesane kanseri adı verilmektedir.

Mesane kanseri belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

Hematüri (idrarda kan)

İdrarı yaparken ağrı hissi oluşması

Pelvik ağrısı

Sırt ağrısı

Sıklıkla idrara çıkma

Hematüre oluşmuş bir kişide idrar parlak kırmızı ya da kola renkli görünebilmektedir. Bazı durumlarda ise idrarda bulunan kan gözle görünmese de mikroskobik muayeneler sırasında tespit edilebilmektedir.

Mesane kanseri nasıl anlaşılır, neden olur?

Mesane kanseri, mesanenin içerisinde bulunan hücrelerin anormal olarak büyümesiyle oluşur. Mesane kanserine neyin sebep olduğu her zaman kesin değildir. Mesane kanserine yakalanan kişilerin bazılarında belirgin bir risk faktörü yoktur. Mesane kanserinin olası sebepleri şunlardır:

Kimyasal maddelere maruz kalma veya bu maddelere maruz kalınan bir işte çalışmak

Tütün ve tütün ürünleri kullanmak

Geçmişte mesaneye yakın bir bölümde kanser sebebi ile radyoterapi tedavisi almak

Paraziter enfeksiyonlar

Mesane duvarının tahriş olması

Mesane kanserinin belirtilerinin gözlenmesi ile hemen bir hekime görünmekte fayda vardır. Sırt ağrısı ve sıklıkla idrara çıkma farklı durumlarda da gözlemlenebilmektedir.

Mesane kanseri tedavisi var mı?

Mesane kanseri tedavisinde, birbirleri ile kombinasyon halinde ya da tek başına kullanılan farklı tedavi seçenekleri mevcuttur. Birçok şekil alabilen mesane kanserinin tam teşhisi için bir patoloğun yapacağı histopatolojik sınıflandırma ve doğru evreleme, tedavi tercihine göre önem kazanmaktadır.

Eğer tümör hücreleri yüzeyde ise yani mesane mukozasından mesane kas dokusuna yayılım göstermemişse TURB (mesanenin transüretal rezeksiyonu) ile tedavisi gerçekleştirilir. İdrar yolundan mesaneye sitokop yerleştirilir ve tümörün kazınması ya da yakılması sağlanır.

Kanser mesanenin kas dokusuna yayılım göstermiş ise ya da bu risk varsa, radikal cerrahi seçilebilir. Bu durum, mesanenin kısmi ya da tamamıyla çıkarılması ve prostatın da çıkarılması demektir. Operasyonun sonrasında idrarın yapılabilmesini sağlamak için iki çeşit alternatif vardır. Birinci alternatif ürostomidir. Ürostomi, idrarın ürostomi poşetine toplanması demektir. Bunun için bir stoma yolu kullanılır. İkinci alternatif ise yedek mesane oluşturmaktır. Yedek mesane için ise bağırsağın bir bölümü kullanılmaktadır.

Kanserin çeşidine bağlı olarak, kitlenin boyutu ve metastazlar, intravenöz kemoterapi ve radyoterapi de gerekli olabilmektedir. Kemoradyoterapi tedavisi geleneksel cerrahi yöntemi kadar başarı göstermektedir.

İyi bir prognoza sahip olan yüzeysel kanser, tümörün transüretal rezeksiyonu yöntemi ile tedavi edilmektedir. Operasyon ile bağlantılı olarak ya da hemen arkasından, oluşabilecek rekürrens riskinin azaltılması için bir mesane ilacı damlatılır. Eğer yüzeysel olan tümör daha yüksek nüks riskine sahip ise, hasta düzenli aralıklarla tekrarlayan ilaç damlatmaları ile postoperatif olarak tedavi edilir.

Erkek olan bir hastanın prostatı normal koşullarda ameliyat sırasında çıkarılır ve genellikle üretra korunarak tedavi yöntemleri uygulanır. Kadın olan bir hastanın genel olarak üretra, adneks ve rahim çıkarılır. Eğer hastada cerrahi tedavi yöntemi uygun değil ise ya da mümkün değil ise, hastanın tümörün yeri ya da hastanın fiziksel durumu gibi sebeplerle, mevcut olan kanser radyoterapi yöntemi ile tedavi edilir.

Tanı sırasında bazı hastalarda yaklaşık olarak hastaların %5'inde metastaz bulunmaktadır. Metastaz bulunması halinde mesane çıkarılması işlemi iptal edilebilir ve hastanın kemoterapi ve radyoterapi gibi diğer tedavileri yönlendirilmeleri yapılır. Metastaz gerçekleşmiş olan kanser türlerinde, radyoterapi, akıntı, ağrı, tümör veya idrar yolu tıkanıklıklarının sebep olduğu semptomları azaltmak için palyatif tedavi olarak uygulanabilmektedir. Metastatik bir kanser genellikle kemoterapi ile tedavi edilmektedir.