19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlu olsun! Meşale Bende etkinliği MEB gov.tr tarafından 19 Mayıs'ın 102. yılına özel olarak başladı. MEB tarafından hayata geçirilen Meşale Bende etkinliğine katılımı da kısa süre içerisinde çığ gibi büyüdü. MEB tarafından başlatılan Meşale Bende uygulaması ile katılım belgesi alanlar sosyal medya hesaplarından "meşalebende" etiketiyle paylaşım yapabilecekler. MEB'in hazırladığı Meşale Bende kartınızı #meşalebende etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla başlatılan "Meşale Bende" etkinliğine sosyal medya hesaplarından katılma çağrısı yaptı.

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Meşale Bende nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Meşale Bende uygulaması geliştirildi. 19 Mayıs meşalesini devralmak isteyen gençler mesalebende.meb.gov.tr sayfası üzerinden isim ve soy isim ile katılımcı olabilecekler. MEB tarafından başlatılan Meşale Bende uygulaması ile katılım belgesi alanlar sosyal medya hesaplarından "meşalebende" etiketiyle paylaşım yapabilecekler.

Milli Mücadele'nin 102. yılının kutlandığı bugünlerde etkinliğe katılan kişinin isminin yazılı olduğu bir kart hazırlanıyor. Üzerinde ise, '102 yıl önce Milli Mücadele ruhuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yakılan bağımsızlık ateşini bugün ben taşıyorum.' sözleri yer alıyor.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençlerin sosyal paylaşım sitesi hesaplarından kendi isimleriyle paylaşım yapabilecekleri "meşale bende" uygulamasının paylaşımı yaptı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler! 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü. #Meşalebende diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için http://mesalebende.meb.gov.tr adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.