Sezona kendi sahasında Trabzonspor galibiyeti ile başlayan Adana İdman Yurdu ikinci hafta ise Kayseri deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. İkide iki yapmanın sevinci ile Çaykur Rizespor maçına çıkan Adana temsilcisi zorlu karşılaşmadan da maçın son 3 dakikasına 3-1 mağlup girmesine rağmen mücadeleden 3 puanla ayrılmalı başardı.

Sezon başından bu yana hiç fire vermeyip moral depolayan kırmızı-mavili ekip, ligin 4. haftasında Sivas deplasmanına konuk olacak. Sivas temsilcisi geçtiğimiz 3 haftada hiç puan alamadı.

Adana İdman Yurdu Teknik Direktörü Meryem Özyumşak, "Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Yolun sonunda şampiyonluk hedefimize ulaşmak için bu seriyi devam ettirmek gerekiyor. Futbolcularıma güveniyorum. Sivas deplasmanından da 3 puanla dönüp 4. galibiyete ulaşmak istiyoruz" dedi.

İHA