Meryem Nur Tunuğ, milli formayı giymek için ter döküyor

Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü'nün altyapısına 8 yaşında seçilen Meryem, yüzmede Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından Mersin, Aksaray ve Trabzon’da çeşitli tarihlerde düzenlenen turnuvalarda Türkiye şampiyonlukları kazandı.

Yüzmenin tüm stillerinde yarışabilen Meryem, 5-7 Nisan 2019’da Trabzon’da düzenlenen milli takım seçmelerinde serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık disiplinlerinde aldığı derecelerle milli takıma girme hakkı kazandı.

Milli formayı elde etmesine rağmen Meryem, sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olmak zorunda kaldı. Yüzmeye 1 yıl ara veren Meryem, tekrar başladığı sporda milli takım seçmelerinde yeniden forma kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Meryem, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde spor yapmayı ihmal etmeden evde çalıştığını, havuzların açılmasıyla çalışmalarını burada devam ettirdiğini belirtti.

Milli forma giymeye hak kazanmışken sağlık sorunları nedeniyle forma giymenin nasip olmadığını anlatan Meryem, şunları söyledi:

"Milli takım için gerekli barajı geçtim ancak ameliyat oldum. Formayı giyemeyince çok üzüldüm ancak ameliyattan sonra hırs ve çabalarımla yeniden çalışmaya başladım. Seneye Allah’ın izniyle yarışmalara katılacağım. Her şeyi yaptım şimdi güçlendim. İnşallah onu da kazanır milli sporcu olurum."

Meryem, havuzda haftanın 5 günü, günlük ortalama 5 kilometre yüzdüğünü ifade etti.

Milli formayı giymeyi çok istediğini vurgulayan Meryem, "Eğer bu kez milli formayı giyersem hedefim şampiyon olmak. Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı ablam gibi olmak istiyorum." dedi.

"Ameliyat mı spor mu?"

Meryem’in formasını giydiği kulüp başkanı Zehra Eruçar da Meryem’in ameliyat olup spordan uzak kaldığı dönem çok üzüldüğünü kaydetti.

Eruçar, "Meryem o dönem ’ameliyat mı spor mu’ diye çok düşündü. Ben de ’sağlığının her şeyden önemli olduğunu zaten başarılı bir sporcu olduğu için tekrar aynı kondisyona ulaşacağını’ söyledim. O sözler ona bir umut oldu." diye konuştu.

Eruçar, Meryem’in salgın sürecinde de çalışmalarını aksatmadığını, evinde verilen tüm programları yaptığını, azim ve disipliniyle öne çıktığını dile getirdi.