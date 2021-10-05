Meryem Boz: Seyirciyle oynamayı çok özlemişiz

Takımın yeni transferlerinden Meryem Boz da sezona kupayla başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Yeni takımımla kupa alarak sezona başlamak gerçekten mutluluk verici. Seyirciyle oynamayı çok özlemişiz. Sahada iyi mücadele vardı. İzleyiciler için de keyifli maç olduğu için mutlu oldum. Kazanan taraf biz olduğumuz için ayrıca mutluyuz." diye konuştu.

Milli takımla başarılı bir dönem geçirdiklerini ama o süreci tamamladıklarına dikkati çeken Meryem, "Bu sezon tüm kupalara talibiz ve ilk kupayı aldık. Milli takım dönemini bitirdik artık tamamen kulübümüzün başarılarına odaklandık. Milli takımdaki başarıları burada da yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA