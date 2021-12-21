Kadın voleybol sporcularımızın en önemli yıldızlarından Meryem Boz, Fanatik Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Başarının merkezinde yer alan faktörleri aktaran Meryem Boz, "Kadın voleybol takımlarındaki başarının sırrını istikrar, doğru yönetim ve doğru yatırıma bağlıyorum. Bunun içinde aileler, doğru antrenör, doğru sporcu ve işini çok severek yapma var" ifadelerini kullandı.

'Başarıya giden yol özveri istiyor'

Başarı adına sergilenen özveriye dikkat çeken Meryem Boz, "Başarıya giden yol özveri istiyor. Çok çalışmak gerekiyor. 4 maç üst üste oynamak kolay değil. Voleybol birçok özveriyi içinde barındırıyor. Özellikle istek, çalışma, güç ve performans isteyen bir spor dalı. Her gün %100'ünü vermek gerekiyor" dedi.

'Zirvedeyiz ama hedef bitmiyor'

VakıfBank'ın başarısındaki en büyük pay sahiplerinden Meryem, "Ben profesyonel olarak 17 yıla yakındır bu sporu yapıyorum. Ben başladığımdan beri voleybol hep yükselişte ve şimdi de biliyorsunuz VakıfBank ile Dünya Kulüpler şampiyonu olduk. Burası zirve. Altyapılarda, milli takımlarda ve kulüp takımlarımızda hep yükselişteyiz. Burası zirve olsa da hedef bitmiyor. Hedef hep var ve öyle de olmak zorunda" ifadelerini kullandı.

'Gençler hep denesinler'

Gençlere yönelik tavsiyelerini de paylaşan millî sporcu, "Şimdilik içimde ukde yok. Sahaya çıktığımda antrenman da olsa %100'ümü veriyorum. Sahada olduğum sürece böyle olacak. Gençlere aynısını tavsiye ediyorum. Denemekten korkmasınlar ve hep denesinler" ifadelerini kullandı.

'İki üniversite okuyorum ve hâlâ öğrenciyim'

Eğitim hayatını da sürdüren başarılı millî sporcu, "Spor hayatımın yanında eğitim hayatım da devam ediyor. Aynı anda iki üniversite okuyorum. Gazi Üniversitesi Spor Akademisi ve Anadolu Üniversitesi Spor Yöneticiliği 4. sınıf öğrencisiyim. Pandemi dönemi ders çalışıp biraz ders geçebildim. Gazi Üniversitesi'nde okulu bitirebilmem için iki dersim kaldı. Anadolu Üniversitesi'nde ise yarım dönemim kaldı. Genç sporcular aynı zamanda eğitim hayatlarına da sıkı sıkıya sarılmalı" dedi.

FANATİK ÖZEL | Murat Akbaş