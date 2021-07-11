Mervenur Uslu Dünya Şampiyonu!

7-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında Çekya’nın Racice şehrinde yapılan U23 Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Mervenur Uslu ve Elis Özbay’dan oluşan BLW2x (Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte) ekibimiz Dünya Şampiyonu oldu.

Samet Kaban, Enes Gök, Şefik Çakmak ve Denizhan Aydın’dan oluşan BLM4x ise dünya beşinciliğini elde etti.

galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray açıklama yaptı!

Kulübümüz sporcuları Mervenur Uslu, Şefik Çakmak ve Enes Gök başta olmak üzere tüm milli sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.