Merve Tuncel kimdir, kaç yaşında? Merve Tuncel nereli, kaç şampiyonluğu var?
Milli yüzücü Merve Tuncel, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları açılış töreninde Ay-Yıldızlı bayrağımızı Berke Saka ile taşıyacak. Tokyo'da 400, 800 ve 1500 metre serbest stilde yüzecek 16 yaşındaki Merve Tuncel, son dönemde elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartan isimler arasında en ön sıralarda yer alıyor. Yakın zamanda da Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 400, 800 ve 1500m serbestte altın madalya kazanan Merve Tuncel'in kariyeri de merak konusu oldu. Merve Tuncel kimdir, kaç yaşında? Merve Tuncel nereli, kaç şampiyonluğu var? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.
Milli yüzücü Merve Tuncel, yakın dönemde elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabarttı, Tokyo 2020'deki en büyük umutlarımızdan birisi oldu. Dev meşalenin yanacağı açılış töreninde de Ay-Yıldızlı bayrağımızın kafilenin en genç iki ismi; Milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berk Saka'ya emanet edileceği açıklandı. 16 yaşındaki Merve Tuncel, açılış töreninde Berke Saka ile kafilenin en önünde yer alacak. Yakın zamanda da Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 400, 800 ve 1500m serbestte altın madalya kazanan Merve Tuncel'in de merak konusu oldu. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen kariyeri başarılarla dolu olan Merve Tuncel ile ilgili detaylar haberimizde.
Merve Tuncel'in kazandığı ilk madalya ile verdiği poz.
Merve Tuncel kimdir, kaç yaşında? Merve Tuncel nereli?
Merve Tuncel, 1 Ocak 2005 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarda sporun içerisine giren Merve, Türk sporunu yüzme branşında, serbest stil kategorisinde temsil ediyor. Yüzme kariyerine ENKA Spor Kulübü bünyesinde devam eden Tuncel, 2020 yılının şubat ayında Fransa’da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat Yüzme Yarışması’nda 1500 metre serbest stilde 16:29.04'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajı'nı geçerek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.
Merve Tuncel, 2020 yılının aralık ayında ise İstanbul'da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde Avustralyalı Chelsea Gubecka'ya ait olan kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırmayı başardı.
2020 yılının aralık ayında Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda havuza giren Merve Tuncel, 400 metre serbest stilde 4:06.83'lük derecesiyle ve 800 metre serbest stilde 8:28.34'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajı'nı geçti. Tuncel böylece 2020 yılında 3. kez Olimpiyat A Barajı'nı geçmeyi başardı.
Merve Tuncel'in kırdığı rekorlar:
400 metre serbest / 04:22.23 / İstanbul / 2.12.2018 / 13 Yaş
200 metre kelebek / 02:14.99 / İstanbul / 30.11.2018 / 13 Yaş
400 metre serbest / 04:12.74 / İstanbul / 24.12.2019 / 14 Yaş
800 metre serbest / 08:43.24 / Budapeşte / 03.08.2019 / 14 Yaş
1500 metre serbest / 16:36.20 / İstanbul / 26.12.2019 / 14 Yaş
200 metre kelebek / 02:12.39 / Güney Kore / 23.07.2019 / 14 Yaş
200 metre serbest / 01:59.70 / Edirne / 19.02.2021 / 15-16 Yaş
400 metre serbest / 04:06.25 / Roma / 11.07.2021 / 15-16 Yaş
800 metre serbest / 08:21.91 / Roma / 07.07.2021 / 15-16 Yaş
1500 metre serbest / 15:55.23 / Roma / 10.07.2021 / 15-16 Yaş
200 metre kelebek / 02:11.54 / Edirne / 20.02.2021 / 15-16 Yaş
400 metre serbest / 04:06.25 / Roma / 11.07.2021 / 17-18 Yaş
800 metre serbest / 08:21.91 / Roma / 07.07.2021 / 17-18 Yaş
1500 metre serbest / 15:55.23 / Roma / 10.07.2021 / 17-18 Yaş
400 metre serbest / 04:06.25 / Roma / 11.07.2021 / 19+ Yaş
800 metre serbest / 08:21.91 / Roma / 07.07.2021 / 19+ Yaş
1500 metre serbest / 15:55.23 / Roma / 10.07.2021 / 19+ Yaş
Merve Tuncel'in kaç şampiyonluğu var?
50'yi aşkın Türkiye Şampiyonası'nda rekor kıran Merve Tuncel'in elde ettiği dereceler şu şekilde:
Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları:
200 kelebek 2.liği
800 serbest 3.lüğü
2021 Roma Avrupa Gençler Şampiyonası:
400m serbest Avrupa Gençler 1.si
800m serbest Avrupa Gençler 1.si
Avrupa Gençler Şampiyona Rekoru
Avrupa Gençler Rekoru
1500m serbest Avrupa Gençler 1.si
Avrupa Gençler Şampiyona Rekoru
Avrupa Gençler Rekoru
1500m serbest kısa kulvar Dünya Gençler Rekoru
Dünya sıralaması
800m serbest 9.luk
1500m serbest 10.luk
400m serbest 12.lik