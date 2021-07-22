Milli yüzücü Merve Tuncel, yakın dönemde elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabarttı, Tokyo 2020'deki en büyük umutlarımızdan birisi oldu. Dev meşalenin yanacağı açılış töreninde de Ay-Yıldızlı bayrağımızın kafilenin en genç iki ismi; Milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berk Saka'ya emanet edileceği açıklandı. 16 yaşındaki Merve Tuncel, açılış töreninde Berke Saka ile kafilenin en önünde yer alacak. Yakın zamanda da Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 400, 800 ve 1500m serbestte altın madalya kazanan Merve Tuncel'in de merak konusu oldu. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen kariyeri başarılarla dolu olan Merve Tuncel ile ilgili detaylar haberimizde.

Merve Tuncel'in kazandığı ilk madalya ile verdiği poz.

Merve Tuncel kimdir, kaç yaşında? Merve Tuncel nereli?

Merve Tuncel, 1 Ocak 2005 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarda sporun içerisine giren Merve, Türk sporunu yüzme branşında, serbest stil kategorisinde temsil ediyor. Yüzme kariyerine ENKA Spor Kulübü bünyesinde devam eden Tuncel, 2020 yılının şubat ayında Fransa’da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat Yüzme Yarışması’nda 1500 metre serbest stilde 16:29.04'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajı'nı geçerek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

Merve Tuncel, 2020 yılının aralık ayında ise İstanbul'da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde Avustralyalı Chelsea Gubecka'ya ait olan kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırmayı başardı.

2020 yılının aralık ayında Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda havuza giren Merve Tuncel, 400 metre serbest stilde 4:06.83'lük derecesiyle ve 800 metre serbest stilde 8:28.34'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajı'nı geçti. Tuncel böylece 2020 yılında 3. kez Olimpiyat A Barajı'nı geçmeyi başardı.

Merve Tuncel'in kırdığı rekorlar:

400 metre serbest / 04:22.23 / İstanbul / 2.12.2018 / 13 Yaş

200 metre kelebek / 02:14.99 / İstanbul / 30.11.2018 / 13 Yaş

400 metre serbest / 04:12.74 / İstanbul / 24.12.2019 / 14 Yaş

800 metre serbest / 08:43.24 / Budapeşte / 03.08.2019 / 14 Yaş

1500 metre serbest / 16:36.20 / İstanbul / 26.12.2019 / 14 Yaş

200 metre kelebek / 02:12.39 / Güney Kore / 23.07.2019 / 14 Yaş

200 metre serbest / 01:59.70 / Edirne / 19.02.2021 / 15-16 Yaş

400 metre serbest / 04:06.25 / Roma / 11.07.2021 / 15-16 Yaş

800 metre serbest / 08:21.91 / Roma / 07.07.2021 / 15-16 Yaş

1500 metre serbest / 15:55.23 / Roma / 10.07.2021 / 15-16 Yaş

200 metre kelebek / 02:11.54 / Edirne / 20.02.2021 / 15-16 Yaş

400 metre serbest / 04:06.25 / Roma / 11.07.2021 / 17-18 Yaş

800 metre serbest / 08:21.91 / Roma / 07.07.2021 / 17-18 Yaş

1500 metre serbest / 15:55.23 / Roma / 10.07.2021 / 17-18 Yaş

400 metre serbest / 04:06.25 / Roma / 11.07.2021 / 19+ Yaş

800 metre serbest / 08:21.91 / Roma / 07.07.2021 / 19+ Yaş

1500 metre serbest / 15:55.23 / Roma / 10.07.2021 / 19+ Yaş

Merve Tuncel'in kaç şampiyonluğu var?

50'yi aşkın Türkiye Şampiyonası'nda rekor kıran Merve Tuncel'in elde ettiği dereceler şu şekilde:

Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları:

200 kelebek 2.liği

800 serbest 3.lüğü

2021 Roma Avrupa Gençler Şampiyonası:

400m serbest Avrupa Gençler 1.si

800m serbest Avrupa Gençler 1.si

Avrupa Gençler Şampiyona Rekoru

Avrupa Gençler Rekoru

1500m serbest Avrupa Gençler 1.si

Avrupa Gençler Şampiyona Rekoru

Avrupa Gençler Rekoru

1500m serbest kısa kulvar Dünya Gençler Rekoru

Dünya sıralaması

800m serbest 9.luk

1500m serbest 10.luk

400m serbest 12.lik