Merve Tuncel: 'Hedefim: 400m ve 800m'de de olimpiyat kotası almak'
Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 1500m serbestte önceki gün yüzdüğü 15.45:29’luk derecesiyle gençler dünya rekoru kıran 2005 doğumlu Merve Tuncel açıklamalarda bulundu.
Türkiye´nin olimpiyat kotası alan en genç sporcusu olan Tuncel, "Bir Türk genci olarak böyle bir başarıya imza attığım için çok mutluyum. Havuzlar açıldığı mayıs ayından beri çok yoğun şekilde antrenmanlar yapıyoruz. Haftada 6 gün ve yaklaşık 2 saatlik antrenman bunlar. Neye çalıştığımızı bilmeden. Ancak bu turnuva çok yararlı oldu. En azından şimdi yaptığımız antrenmanların etkilerini gördük. Şu an için hedefim; 400m ve 800m serbestte olimpiyat kotası almak" dedi.