Türkiye´nin olimpiyat kotası alan en genç sporcusu olan Tuncel, "Bir Türk genci olarak böyle bir başarıya imza attığım için çok mutluyum. Havuzlar açıldığı mayıs ayından beri çok yoğun şekilde antrenmanlar yapıyoruz. Haftada 6 gün ve yaklaşık 2 saatlik antrenman bunlar. Neye çalıştığımızı bilmeden. Ancak bu turnuva çok yararlı oldu. En azından şimdi yaptığımız antrenmanların etkilerini gördük. Şu an için hedefim; 400m ve 800m serbestte olimpiyat kotası almak" dedi.