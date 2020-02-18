



Fanatik Tv'nin sevilen programı Nihat Uzel ile SosyoFanatik'in ikinci bölüm konuğu Instagram fenomenleri Merve Taşkın ve Damla Ekmekçioğlu'ydu. Fanatik Gazetesi için En yakışıklı 11'i de seçtiler, kendi özel hayatlarına dair açıklamalarda da bulundular! Merve Taşkın; Karius ve Emre Mor konusuna açıklık getirirken, Damla Ekmekçioğklu ise kendisine yazan futbolcular hakkında ipucu verdi!

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Nihat Uzel