Sosyal medyada yaptığı farklı paylaşımlarla öne çıkmaya çalışan Merve Taşkın, paylaştığı son video ile gündeme oturdu. Taşkın'ın, Twitter hesabından "Coronadan korunalım ellerimizi yıkayalım" notu ile paylaştığı videosu çok sayıda izlenme oranına ulaştı. Merve Taşkın'ın çektiği hijyen videosu kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından izlenirken tepkilerde peş peşe geldi. Taşkın, daha önce Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu söyleyen ve sonrasında da futbolcu Emre Mor’un attığı mesajları ifşa ederek gündeme oturmuştu.

Ellerini yıkarken yaptığı hareketle sosyal medyada konuşulan Taşkın’a çok sayıda yorum yapıldı, böylesine hayati bir konuyu sulandırdığı ve reklam malzemesi yaptığı için eleştirildi.

1998 yılında İstanbul'da doğan Merve Taşkın, Twitter'da birçok kez TT oldu. Taşkın, ilk olarak 2017 Eylül ayında, Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş’ın Porto’yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Beşiktaş’ın Porto’yu mağlup etmesi durumunda göğsüne Beşiktaş yazıp paylaşma sözü veren Taşkın bu sözünü yerine getirmişti.



