Merve Dizdar ile eşi Gürhan Altundaşar boşanıyor

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak boşanma iddialarını doğruladı.

Merve Dizdar, 2018 yılında hayatını birleştirdiği oyuncu eşi Gürhan Altundaşar ile boşanma kararını aldıklarını duyurdu.

Dizdar, "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum" ifadelerini kullandı.