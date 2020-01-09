Vestel Venus Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı VitrA, 18 yaşında kulübün altyapısından A Takım'a çıkan, daha sonra sırasıyla Haznedar Spor Kulübü, Eczacıbaşı, Yeşilyurt, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen 32 yaşındaki Merve Dalbeler Aslan ile yeniden anlaştı. 2005-2007 yılları arasında da Marco Motta'yla çalışan 1.80 m boyundaki tecrübeli liberonun kadrolarına iyi bir takviye olacağına inandığını belirten Eczacıbaşı VitrA Takım Menajeri Nalan Ural, "Merve, tecrübesiyle önümüzdeki yoğun dönemde takımımıza çabuk uyum sağlayıp, önemli katkı verecektir. Merve'yi tekrar aramızda görmek bizi mutlu etti" dedi.

İSTANBUL, (DHA)



