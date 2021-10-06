Merve Çoban: Ailem bana inandı ve güvendi

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanan Merve Çoban, "Karate erkek sporu’ algısına maruz kaldığım çok zaman oldu. Hatta dedem bile aileme, ’Merve’yi karateye göndermeyin, erkek sporu’ demişti. Ama ailem bana inandı ve güvendi, sonuçta ben de bu başarılara ulaşabildim. Olimpiyatlarda kazandığım madalya çok özel oldu benim için" açıklamalarında bulundu.

'Bunlar beni kamçıladı'

Olimpiyatın gümüş madalyalısı Eray Şamdan: "Pandemi nedeniyle olimpiyatların ertelenmesi benim adıma çok güzel oldu. Geçen sene düzenlenseydi olimpiyatlara gidemeyebilirdim. Ertelenmesi benim çok işime yaradı. Karatenin içerisinde olanlar benden çok bir şey beklemiyordum. ’Eray 3’üncü olsa çok güzel olur’ yorumları vardı. Bunlar beni kamçıladı. Hep destek mesajları alıyoruz"

'Olimpiyat, karatenin kanayan yarasıydı'

Karatenin uzun yıllardır olimpik branş olmamasının sıkıntısını yaşadıklarını söyleyen olimpiyat 3.'sü Uğur Aktaş: "Olimpiyatlar, karatenin kanayan yarasıydı. Avrupa ve dünya şampiyonluklarına sahip sporcularız. Ama olimpik bir branş olmadığı için çok fazla ön planda yer almıyorduk. Rio Olimpiyatları’nda yapılan toplantıyla 2020’de olimpiyatlarda karatenin yer alacağı belli oldu. Biz de çok mutlu olduk. Bize nasip oldu"