"BASKETBOL OYNARKEN SURVİVOR'A GİDECEĞİMİ HİÇ TAHMİN ETMİYORDUM"

Yarışmaya basketbol kariyeri bittikten sonra katılmak istediğini ancak sürecin hızlı geliştiğini söyleyen Aydın, "Basketbol oynarken Survivor'a gideceğimi hiç tahmin etmiyordum ancak. Pandemi oldu, yurt dışına da transfer olmuştum ve istediğim gibi olmadı. Yeniden Türkiye'ye dönme kararımdan sonra görüştüğüm takımlarla da son anda anlaşamadım. Bu süreç beni yarışmaya sürükledi. Kariyerimin sonunda katılmayı düşünüyordum. Hayata tutunmam ve hayatın içinde yaşadığım Survivor'ları yarışmaya katılıp taçlandırmak istiyordum. Bu anlamda hizmeti oldu bana. Gittiğimde de kendimi keşfetme olanağım ve sıkıştırılmış hayat tecrübesi oldu. Hayatıma ve basketboluma artıları olacağını söyleyebilirim" dedi.

"MARKO JARİC İLE KUMDA BASKETBOL OYNAMAK MÜTHİŞ KEYİFLİYDİ"

Güzel anılar biriktirdiğini belirten Merve Aydın, "Oraya gitmeden anlaşılmayacak bir zorluğa sahip. Sporcu olarak katıldım ve benim önümde önemli risk faktörleri vardı. Orada sporcu kimliğime zarar gelmeyecek şekilde yarışıp o şekilde yarışmayı tamamlamayı hedefledim. Bunu da başardım. Orada sabretmeyi, kriz anlarını yönetebilmeyi, kendimi ifade edebilmeyi, kendimi ifade edemediğim zamanlarda sakin kalma gibi özelliklerimi güçlendirdiğimi fark ettim çünkü çözüm odaklı birsiyim. Basketbolu çok özledim, basketbola benzer atışları görmek ve orada basketbol oynamak benim için çok önemliydi. Marko Jaric ile kumda çıkıp basketbol oynamak müthiş keyifliydi. Basketbolu bilmeyen ve izlemeyen insanların bana sarılıp, senin maçlarını izlemek istiyorum, demeleri bana, bir şeyleri başardım, dedirtti. Atletik anlamda katkısı oldu ama mental anlamda çok daha fazlası oldu. Basketbola geri döneceğim diyerek gitmiştim. Şimdi döndüm ve basketbola geri dönmenin heyecanını yaşadım" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIMDA KEMİKLEŞMİŞ KADROSUNUN BİR PARÇASI OLMAK İSTİYORUM"

Yeniden A Milli Takım forması giymek için çalışmalarına başladığını anlatan Aydın, "A Milli Takım formasını giydim ve tekrar hedefim milli takım forması. Milli oyuncuyum acaba gidersem nasıl olur diye düşünüyordum ama benim yurt dışında forma giyme nedenim de daha fazla sorumluluk almaktı. Milli takımda sorumluluğu alan, kemikleşmiş kadrosunun bir parçası olmak istiyorum. A Milli Takım'da yer almak ve oranın öneli bir silahı olmak istiyorum. Bunun için çalışmalarımı sürdürüyorum" açıklamasında bulundu.

"KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARINI HAYATLARININ SURVIVOR'LARINA HAZIRLAMAK İÇİN BASKETBOL AKADEMİSİ KURMA PROJEM VAR"

Doğduğu ve basketbola başladığı memleketi Mersin'de basketbol akademisi kurma projesi olan Merve Aydın, "Memleketim Mersin'de bir basketbol akademisi kurma projem var. Bunun için de ilk adımları atacağım. Ben Mersin'de büyüdüm, Mersin'de yetiştim ve bir kız çocuğu olarak oradan çıkarak milli formayı giydim, yurt dışında ülkemi temsil ettim. Hayatımda birçok zorluğu aştım ve yarışmasına katılarak bunun mücadelesini de verdim. Özellikle küçük kız çocuklarını hayatlarının Survivor'larına hazırlamak hem de basketbola hazırlamak. Bulunduğum yerdeki Merve olmamda basketbol bana inanılmaz hizmet etti. Bunu oradaki küçük kız çocuklarına götürebilmek, sonrasında birçok ilde bunu başarabilmek benim hedefim" şeklinde konuştu.

"MERVE AYDIN OLARAK SURVIVOR'A BİR KATKIM OLDUYSA NE MUTLU BANA"

Yarışmanın kendisine çok şey kattığını dile getiren Aydın, "İlk zamanlarda Acun Bey ile bire bir görüşmem olmadı sonrasında görüştük. Ben zaten her zaman karşı taraftan bir vaat beklemem kendi amacımı belirlerim. Birisinin vaatleri için oraya gitmedim. Kendi amaçlarım için gittim. Ama benim de amacım bulunduğum yarışmaya katkı sağlamam ve değer katmayı düşünmemdi. Programın da bana değer katacağını düşündüm. Oradan aldıklarımla yoluma devam edeceğim. Survivor'a da bir Merve Aydın olarak bir katkım olduysa ne mutlu bana" dedi.

DHA