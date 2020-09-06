Mert’ler dışında eksik yok

Ay-Yıldızlılar’da, Sırbistan karşılaşması öncesinde iki eksik bulunuyor. İtalyan ekibi Hellas Verona’da forma giyen ve milli takıma çağrılan Mert Çetin, sağ ayak tabanında Macaristan maçı öncesinde kadrodan çıkartılmıştı. Macaristan maçı sonrasında da kasığından sorun yaşayan Mert Hakan Yandaş, Sırbistan’a götürülmedi. Zorlu mücadele öncesinde iki oyuncumuz dışında eksiğimiz bulunmuyor.