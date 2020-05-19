İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Dries Mertens'in büyük ölçüde takımdan ayrılması bekleniyordu. Belçikalı oyuncu ile özellikle Chelsea ve Inter ilgilenirken son haberler Mertens'in takımında kalabileceği yönünde oldu.

Çeşitli kaynakların geçtiği habere göre Mertens, Napoli'nin 3 yıllık yeni sözleşme önerisini kabul etti.

Inter'in de haftada 170 bin Pound üzerinden 3 yıllık sözleşme önerdiği yıldız oyuncu, 2013'ten bu yana formasını giydiği Napoli'de kalmayı seçti.