Mertens Napoli tarihine geçti

Napoli adına İtalya Kupası'nda Inter'e bir gol atan ve takımını finale taşıyan Dries Mertens, toplamda Napoli adına 122 gole ulaştı ve rekor kırdı. Marek Hamsik'e ait Napoli adına resmi maçlarda en çok gol atan oyuncu rekorunu pandemi öncesi egale eden Belçikalı oyuncu Inter maçında attığı golle kulüp tarihine geçmiş oldu.

Napoli'yi finale taşıdı

Napoli'nin finale çıkmasını sağlayan golü atan Belçikalı hücum oyuncusu Dries Mertens, Slovak efsanelerden Marek Hamsik'i geçerek kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Marek Hamsik'in 121 gollük rekorunu geçen Mertens ayrıca Napoli ile 73 asist yaptı. Adı transferin önde gelen isimleriyle anılan 33 yaşındaki golcü, Belçika A Milli takımı forması altında da 90 maçta 18 gol attı.

Kulüp tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu Maradona

Napoli tarihinde Mertens 122 golle ilk sırada yer alırken Hamsik 121 gol ile ikinci sırada Maradona ise 115 golle üçüncü sırada yer alıyor.



