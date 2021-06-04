Avukat Mertay Kuğay, konuyla ilgili olarak, “Normal sezonda Tofaş ile Beşiktaş Icrypex arasında oynanan maçta meydana gelen kural hatası, Beşiktaş Icrypex’in itirazı TBF Yönetim Kurulu tarafından reddedilmiş olsa da, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu tarafından oybirliği ile tescillenmiş oldu. Bu hatanın tescillenmesi, Beşiktaş Icrypex’in çeyrek final serisinde Tofaş’ı 2-0 yenerek yarı finale yükselmiş olması sebebiyle belki de önemli gibi gözükmeyebilir. Ancak bu durum bize gösteriyor ki hukuk oyun kurallarının dışına çıkılmasına da izin vermemiş oldu. Bu noktada TBF çok şanslı diyebilirim. Sporda adaletin olması adına, umuyorum ki bu karar örnek teşkil eder ve ileride şansın kurtaramayacağı durumlara yol açılmaz” dedi.

Beşiktaş Icrypex’in tescillenen kural hatası nedeniyle serinin şeklinin değiştiğini gerekçe göstererek ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi maçlarının oynanmasına ihtiyati tedbir kararı koydurma hakkını kullanmaması konusuna ise Kuğay, “Bu noktada dikkat edilmesi gereken; bu sonuç bambaşka play-off eşleşmelerine yol açabilirdi. Bu halde sadece Beşiktaş’ın değil, başka kulüplerin de menfaati zarar görebilirdi. Sonucu belli olmamış bir maç masada dururken, TBF’nin play-off maçlarını başlatmamasını beklerdim. Bu umursamaz tavır vicdanları yaralamıştır. Her ne kadar Beşiktaş Icrypex’in Tofaş’ı elemesi nedeniyle sportif zararı olmasa da, Spor Toto isim hakkı galibiyet farkından dahi zararı olmuştur. Bu farkı Spor Toto’nun ödemesi veya TBF’nin tazmin etmesi gerekir. Keza hukuki giderler de TBF tarafından tazmin edilmelidir” açıklamasında bulundu.