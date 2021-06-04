Mertay Kuğay: Hukuk, oyun kurallarının dışına çıkılmasına izin vermedi
TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, Beşiktaş Icrypex’in ING Basketbol Süper Ligi’nin 24’üncü haftasında Bursa’da Tofaş ile oynadığı müsabakada kural hatası olduğu yönündeki itirazını Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu tarafından 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda reddedilmiş olması nedeniyle açmış olduğu davada Beşiktaş’ı oybirliğiyle haklı bulmuş, TBF Yönetim Kurulu’nun 698 sayılı kararını iptal ederek söz konusu dava için ödemiş olduğu avukatlık ücretinin TBF’den tahsil edilerek Beşiktaş’a ödenmesine hükmetmesinin ardından, Beşiktaş Icrypex’i Tahkim Kurulu’nda savunan Avukat Mertay Kuğay, TBF’nin şanslı olduğunu söyledi.
Avukat Mertay Kuğay, konuyla ilgili olarak, “Normal sezonda Tofaş ile Beşiktaş Icrypex arasında oynanan maçta meydana gelen kural hatası, Beşiktaş Icrypex’in itirazı TBF Yönetim Kurulu tarafından reddedilmiş olsa da, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu tarafından oybirliği ile tescillenmiş oldu. Bu hatanın tescillenmesi, Beşiktaş Icrypex’in çeyrek final serisinde Tofaş’ı 2-0 yenerek yarı finale yükselmiş olması sebebiyle belki de önemli gibi gözükmeyebilir. Ancak bu durum bize gösteriyor ki hukuk oyun kurallarının dışına çıkılmasına da izin vermemiş oldu. Bu noktada TBF çok şanslı diyebilirim. Sporda adaletin olması adına, umuyorum ki bu karar örnek teşkil eder ve ileride şansın kurtaramayacağı durumlara yol açılmaz” dedi.
Beşiktaş Icrypex’in tescillenen kural hatası nedeniyle serinin şeklinin değiştiğini gerekçe göstererek ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi maçlarının oynanmasına ihtiyati tedbir kararı koydurma hakkını kullanmaması konusuna ise Kuğay, “Bu noktada dikkat edilmesi gereken; bu sonuç bambaşka play-off eşleşmelerine yol açabilirdi. Bu halde sadece Beşiktaş’ın değil, başka kulüplerin de menfaati zarar görebilirdi. Sonucu belli olmamış bir maç masada dururken, TBF’nin play-off maçlarını başlatmamasını beklerdim. Bu umursamaz tavır vicdanları yaralamıştır. Her ne kadar Beşiktaş Icrypex’in Tofaş’ı elemesi nedeniyle sportif zararı olmasa da, Spor Toto isim hakkı galibiyet farkından dahi zararı olmuştur. Bu farkı Spor Toto’nun ödemesi veya TBF’nin tazmin etmesi gerekir. Keza hukuki giderler de TBF tarafından tazmin edilmelidir” açıklamasında bulundu.